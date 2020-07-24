Годовщина освобождения Лисичанска: вандалы облили краской памятник освободителям – фото
В Лисичанске Луганской области вандалы облили краской памятник погибшим воинам-освободителям. Сделали это в шестую годовщину освобождения города от российских оккупантов.
Неизвестные облили краской памятник погибшим освободителям Лисичанска, сообщил в фейсбуке общественный активист Дмитрий Снегирев.
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В годовщину освобождения города от российских оккупантов вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам-освободителям,
– написал Снегирев.
Памятник установили на месте, где 24 июля шесть лет назад российский снайпер застрелил воинов 24-й отдельной механизированной бригады – военного врача Сергея Рокицкого и пулеметчика Павла Лейбу.
Вандалы облили краской памятник погибшим освободителям в Лисичанске / Фото Дмитрия Снегирева
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Освобождение Лисичанска: как все было
- Шесть лет назад после освобождения украинскими войсками Рубежного и Северодонецка провели масштабную операцию в Лисичанске.
- Батальйонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад ВСУ вышли на западные окраины города и уничтожили хорошо укрепленные позиции врага.
- С севера в наступление пошли воины 51-й бригады ВСУ и Нацгвардии.
- Украинские бойцы нанесли мощный удар врагу на нескольких направлениях.
- 24 июля 2014 года в городе воцарился мир. Тогда в 22 часов 20 минут над городским советом Лисичанска подняли государственный флаг Украины.
- 26 декабря на опорном пункте вблизи Лисичанска украинские бойцы обнаружили и обезвредили диверсионную группу террористов.