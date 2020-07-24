В Лисичанске Луганской области вандалы облили краской памятник погибшим воинам-освободителям. Сделали это в шестую годовщину освобождения города от российских оккупантов.

Неизвестные облили краской памятник погибшим освободителям Лисичанска, сообщил в фейсбуке общественный активист Дмитрий Снегирев. Читайте также Кости вырезали, тело разорвали: боевики зверски издевались над телом медика Илина (18+) В годовщину освобождения города от российских оккупантов вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам-освободителям,

– написал Снегирев. Памятник установили на месте, где 24 июля шесть лет назад российский снайпер застрелил воинов 24-й отдельной механизированной бригады – военного врача Сергея Рокицкого и пулеметчика Павла Лейбу.

Вандалы облили краской памятник погибшим освободителям в Лисичанске / Фото Дмитрия Снегирева Обратите внимание СБУ установила российских убийц украинских освободителей Лисичанска Освобождение Лисичанска: как все было Шесть лет назад после освобождения украинскими войсками Рубежного и Северодонецка провели масштабную операцию в Лисичанске.

Батальйонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад ВСУ вышли на западные окраины города и уничтожили хорошо укрепленные позиции врага.

С севера в наступление пошли воины 51-й бригады ВСУ и Нацгвардии.

Украинские бойцы нанесли мощный удар врагу на нескольких направлениях.

24 июля 2014 года в городе воцарился мир. Тогда в 22 часов 20 минут над городским советом Лисичанска подняли государственный флаг Украины.

26 декабря на опорном пункте вблизи Лисичанска украинские бойцы обнаружили и обезвредили диверсионную группу террористов.