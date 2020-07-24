Річниця звільнення Лисичанська: вандали облили фарбою пам’ятник визволителям – фото
У Лисичанську Луганської області вандали облили фарбою пам’ятник загиблим воїнам-визволителям. Зробили це у шосту річницю звільнення міста від російських окупантів.
Невідомі облили фарбою пам’ятник загиблим визволителям Лисичанська, повідомив у фейсбуці громадський активіст Дмитро Снєгірьов.
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У річницю визволення міста від російських окупантів вандали облили червоною фарбою пам’ятник загиблим воїнам-визволителям,
– написав Снєгірьов.
Пам’ятник встановили на місці, де 24 липня шість років тому російський снайпер застрелив воїнів 24-ї окремої механізованої бригади – військового лікаря Сергія Рокіцького та кулеметника Павла Лейбу.
Вандали облили фарбою пам’ятник загиблим визволителям у Лисичанську / Фото Дмитра Снєгірьова
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Звільнення Лисичанська: як все було
- Шість років тому після звільнення українськими військами Рубіжного та Сєвєродонецька провели масштабну операцію в Лисичанську.
- Батальйонно-тактичні групи 24-ої і 95-ої бригад ЗСУ вийшли на західні околиці міста та знищили добре укріплені позиції ворога.
- З півночі у наступ пішли воїни 51-ої бригади ЗСУ та Нацгвардії.
- Українські бійці завдали потужного удару ворогу на декількох напрямках.
- 24 липня 2014 року в місті запанував мир. Тоді о 22 годині 20 хвилин над міською радою Лисичанська підняли державний прапор України.
- 26 грудня на опорному пункті поблизу Лисичанська українські бійці виявили та знешкодили диверсійну групу терористів.