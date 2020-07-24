У Лисичанську Луганської області вандали облили фарбою пам’ятник загиблим воїнам-визволителям. Зробили це у шосту річницю звільнення міста від російських окупантів.

Невідомі облили фарбою пам’ятник загиблим визволителям Лисичанська, повідомив у фейсбуці громадський активіст Дмитро Снєгірьов. Читайте також Кістки вирізали, тіло пошматували: бойовики по-звірячому знущались з тіла медика Іліна (18+) У річницю визволення міста від російських окупантів вандали облили червоною фарбою пам’ятник загиблим воїнам-визволителям,

– написав Снєгірьов. Пам’ятник встановили на місці, де 24 липня шість років тому російський снайпер застрелив воїнів 24-ї окремої механізованої бригади – військового лікаря Сергія Рокіцького та кулеметника Павла Лейбу.

Вандали облили фарбою пам’ятник загиблим визволителям у Лисичанську / Фото Дмитра Снєгірьова Зверніть увагу СБУ встановила російських вбивць українських визволителів Лисичанська Звільнення Лисичанська: як все було Шість років тому після звільнення українськими військами Рубіжного та Сєвєродонецька провели масштабну операцію в Лисичанську.

Батальйонно-тактичні групи 24-ої і 95-ої бригад ЗСУ вийшли на західні околиці міста та знищили добре укріплені позиції ворога.

З півночі у наступ пішли воїни 51-ої бригади ЗСУ та Нацгвардії.

Українські бійці завдали потужного удару ворогу на декількох напрямках.

24 липня 2014 року в місті запанував мир. Тоді о 22 годині 20 хвилин над міською радою Лисичанська підняли державний прапор України.

26 грудня на опорному пункті поблизу Лисичанська українські бійці виявили та знешкодили диверсійну групу терористів.