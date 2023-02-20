Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента Украины. По его словам, россияне хотят отыграться уже напоследок.

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Чего стремится Россия

Михаил Подоляк пояснил, что Россия – это психопатическое государство, ненавидящее весь демократический мир.

"Они просто убивают Украину и понимают, что никаких военных целей не существует, нужд военных", – подчеркнул он.

По его мнению, враг хочет использовать это время, чтобы уничтожить хотя бы еще какую-нибудь долю нашей инфраструктуры и наших гражданских.

Президент Владимир Зеленский абсолютно прав в том, что говорит о попытке реванша России,

– убежден Подоляк.

По его словам, оккупанты хотят реализовать этот план за счет интенсификации боевых действий.

Михаил Подоляк рассказал, что планирует Россия на 24 февраля: смотрите видео

Что ждать в ближайшие дни

Михаил Подоляк рассказал, что об активности врага можно говорить с призмой боевых действий непосредственно по линии фронта – на Донецком, Луганском, вероятно, Запорожском направлениях.

Таким образом, россияне хотят частично перехватить инициативу и продвинуться хотя бы еще на какие-то расстояния – километр, два, десять.

Это и есть попытка реванша доказать миру: "Продолжайте нас бояться, потому что у нас еще есть ряд мощных ресурсов для того, чтобы вести агрессивную войну на территории Украины",

– подчеркнул он.

Советник ОПУ добавил, что украинцы сегодня мужественно этому противостоят. Впрочем, это сопротивление было более эффективным, если бы Украина получала необходимое оружие для атак.

"Россия не понимает ничего, кроме силовых действий встречного типа. На мой взгляд, для того, чтобы шокировать Россию, нужно существенно увеличить количество убитых россиян", – пояснил он и добавил, что для этого нужно в два или три раза больше снарядов на поле боя.

Не мешало бы иметь и дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать россиян в местах их концентрации на временно оккупированных территориях.

Как пережить 24 февраля

Михаил Подоляк отметил, что ожидать от России какого-либо понимания ситуации, в которой она оказалась, не следует.

Там не с кем разговаривать, не о чем разговаривать и о чем договариваться, потому что они все это не выполняют,

– объяснил он.

По его мнению, любые договоренности россияне будут использовать только как средство для того, чтобы на время остановить интенсивность боев, провести определенные апгрейды и после этого опять же пойти нас уничтожать.

"Мы понимаем риски, которые есть. Они попытаются использовать остатки ракетных ресурсов для того, чтобы атаковать территорию Украины. Должны осознавать, что следующие несколько дней будут иметь для нас определенную негативную эмоциональную характеристику", – отметил он.

По его мнению, украинцам следует быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги 24 февраля, вероятным атакам дронами, ракетами и фейковым заявлениям о продвижении оккупантов вглубь страны.

Мы выдержим, уничтожим дополнительное количество наиболее боеспособных остатков российской армии и контрнаступление позволит нам эффективно продвигаться в рамках деоккупации своей территории.

– заметил Подоляк.

Также важно просто сохранять спокойствие.

Что ждать от России 24 февраля