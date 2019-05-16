17:58
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Годовщина депортации крымских татар – день скорби: программа мероприятий в Киеве

      30 Читати новину українською

      18 мая в мире и в Украине чествуют 75-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, унесшей жизни почти половины коренного народа Крыма. В этом году мероприятий особенно много.

      Однако основную ставку делают именно на культурных событиях.

      Читайте также: Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

      Какие мероприятия состоятся 17 мая к годовщине депортации крымских татар

      1. Сначала презентуют фильм "1944", снятый крымско-татарскими режиссерами и украинским производством. Лента рассказывает историю через рисунки крымскотатарского художника, которому более 90 лет и который сам был очевидцем тех событий.

      2. Утром 18 мая на киевском железнодорожном вокзале представляют реконструкцию товарных вагонов, в которых и везли крымских татар.

      3. Затем в Выставочном центре откроют выставку "Украденный Крым", где обещают рассказать, какими на самом деле были мотивы советской власти.

      4.  После этого пройдет реквием на Выставочном центре, и автопробег крымскотатарской молодежи поедет на Майдан Независимости, где в 18:00 соберется памятный митинг.

      Памятные мероприятия пройдут и в других городах Украины, в частности в Одессе и Херсоне откроют памятный камень в сквере крымских татар.

      Отметим, что на презентацию плана траурных мероприятий представители крымских татар пришли в вышиванках. Говорят, что таким образом хотят подчеркнуть единство крымских татар и украинцев.

      Что известно о депортации крымских татар?Насильственное выселение крымскотатарского народа с его исторической родины, совершенное в течение 18-21 мая 1944 года. Это одно из преступлений советского тоталитарного режима. Этническая чистка осуществлена ведомством госбезопасности СССР и тайной полицией по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944 года.

      Всего, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского Союза – от северного Предуралья до республик Средней Азии были депортированы 191 044 крымских татар. Однако крымские татары насчитали более 400 тысяч выселенных людей, и почти половина их погибла.

      blog_ava
      Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
      сегодня
      35226
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
      сегодня , 17:30 К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
      Олег Бабій 100
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сегодня , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 1236
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      30
      Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
      сегодня , 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
      Станіслав Безушко 14
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 94
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Уникальный завод по производству соли выставили на приватизацию
       25 февраля 2017 , 12:07
      Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду
       27 августа 2018 , 11:00
      Как узнать на ходу, что пробил колесо
       2 марта , 14:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук