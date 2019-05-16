Годовщина депортации крымских татар – день скорби: программа мероприятий в Киеве

18 мая в мире и в Украине чествуют 75-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, унесшей жизни почти половины коренного народа Крыма. В этом году мероприятий особенно много.

Однако основную ставку делают именно на культурных событиях.

Читайте также: Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

Какие мероприятия состоятся 17 мая к годовщине депортации крымских татар

1. Сначала презентуют фильм "1944", снятый крымско-татарскими режиссерами и украинским производством. Лента рассказывает историю через рисунки крымскотатарского художника, которому более 90 лет и который сам был очевидцем тех событий.

2. Утром 18 мая на киевском железнодорожном вокзале представляют реконструкцию товарных вагонов, в которых и везли крымских татар.

3. Затем в Выставочном центре откроют выставку "Украденный Крым", где обещают рассказать, какими на самом деле были мотивы советской власти.

4. После этого пройдет реквием на Выставочном центре, и автопробег крымскотатарской молодежи поедет на Майдан Независимости, где в 18:00 соберется памятный митинг.

Памятные мероприятия пройдут и в других городах Украины, в частности в Одессе и Херсоне откроют памятный камень в сквере крымских татар.

Отметим, что на презентацию плана траурных мероприятий представители крымских татар пришли в вышиванках. Говорят, что таким образом хотят подчеркнуть единство крымских татар и украинцев.

Что известно о депортации крымских татар?Насильственное выселение крымскотатарского народа с его исторической родины, совершенное в течение 18-21 мая 1944 года. Это одно из преступлений советского тоталитарного режима. Этническая чистка осуществлена ведомством госбезопасности СССР и тайной полицией по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944 года.



Всего, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского Союза – от северного Предуралья до республик Средней Азии были депортированы 191 044 крымских татар. Однако крымские татары насчитали более 400 тысяч выселенных людей, и почти половина их погибла.