09:51
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

      40 Читати новину українською
      Годовщина депортации крымских татар в аннексированном Крыму
      Годовщина депортации крымских татар в аннексированном Крыму / tass.ru

      Сейм Латвии принял заявление по случаю 75-летия депортации крымских татар. В нем указано, что советская власть осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа.

      В принятом документе говорится, что целый ряд исторических источников указывает на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в СССР, сообщает пресс-служба парламента Латвии.

      Читайте также: В Крыму разбили памятник погибшим на войне крымским татарам: фото

      В документе упоминается и о геноциде против крымских татар, чтобы "уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с родины".

      День памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году отмечается 18 мая.

      Сейм в заявлении также напоминает, что РФ пять лет назад незаконно аннексировала Крым. Латвийские парламентарии осуждают длительную политику притеснения и насилия со стороны России в отношении крымских татар.

      Те крымские татары, которые отказываются принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родной язык, поддерживать традиции и культуру,
      – говорится в документе.

      Председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс отметил, что крымские татары уже второй раз за 75 лет насильно подавляются и преследуются. "История может повториться", – добавил он.

      Заявление призывает международное сообщество и институты отметить депортацию крымских татар 75 лет назад и следить за сегодняшними событиями в аннексированном Крыму.

      Что известно о депортации крымских татар?
      Насильственное выселение крымскотатарского народа с его исторической родины, совершенное в течение 18-21 мая 1944 года. Это одно из преступлений советского тоталитарного режима. Этническую чистку осуществлено ведомством госбезопасности СССР и тайной полицией по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944. Всего, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского Союза – от северного Предуралья до республики Средней Азии были депортированы 191 044 крымских татар. Согласно Национальному движению крымских татар – более 400 тысяч человек (89,2% женщины, дети и пожилые люди).

      blog_ava
      Слушания Международного суда по делу пленных РФ моряков: Зеркаль рассказала подробности
      сегодня
      222
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Латвия История Крымские татары СССР
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного
      сегодня , 08:40 Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного
      Вікторія Кутьїна 208
      Налоги при Зеленском: что предлагают в команде
      сегодня , 07:00 Налоги при Зеленском: что предлагают в команде
      Яніна Ткачук 2248
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      9 мая , 23:55 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      12048
      Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      9 мая , 23:53 Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      Ірина Шиба 470
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 мая , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 291
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Растаможка "евроблях": сколько Львовская таможня передала денег в бюджет
       24 января , 11:47
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Tesla получила очередной судебный иск
       1 ноября 2018 , 10:10
      "Похожий автомобиль в розыске": как реагировать на выдуманную причину остановки
       4 апреля , 13:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук