Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

Сейм Латвии принял заявление по случаю 75-летия депортации крымских татар. В нем указано, что советская власть осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа.

В принятом документе говорится, что целый ряд исторических источников указывает на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в СССР, сообщает пресс-служба парламента Латвии.

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В документе упоминается и о геноциде против крымских татар, чтобы "уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с родины".

День памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году отмечается 18 мая.

Сейм в заявлении также напоминает, что РФ пять лет назад незаконно аннексировала Крым. Латвийские парламентарии осуждают длительную политику притеснения и насилия со стороны России в отношении крымских татар.

Те крымские татары, которые отказываются принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родной язык, поддерживать традиции и культуру,

– говорится в документе.

Председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс отметил, что крымские татары уже второй раз за 75 лет насильно подавляются и преследуются. "История может повториться", – добавил он.

Заявление призывает международное сообщество и институты отметить депортацию крымских татар 75 лет назад и следить за сегодняшними событиями в аннексированном Крыму.

Что известно о депортации крымских татар?

Насильственное выселение крымскотатарского народа с его исторической родины, совершенное в течение 18-21 мая 1944 года. Это одно из преступлений советского тоталитарного режима. Этническую чистку осуществлено ведомством госбезопасности СССР и тайной полицией по приказу Иосифа Сталина и постановлением Государственного комитета обороны СССР от 11 мая 1944. Всего, согласно официальным данным, в отдаленные регионы Советского Союза – от северного Предуралья до республики Средней Азии были депортированы 191 044 крымских татар. Согласно Национальному движению крымских татар – более 400 тысяч человек (89,2% женщины, дети и пожилые люди).