В Крыму разбили памятник погибшим на войне крымским татарам: фото

В селе Орловка под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.

В Орловке памятник героям войны стоял еще с 1960-х годов, сообщает Crimean Tatars у себя на Facebook-странице.

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Ранее на памятнике были высечены имена 6 погибших, и среди них – ни одного крымскотатарского.

Поэтому накануне 6 мая памятник героям войны обновили средствами местной крымскотатарской общины. Его дополнили двумя гранитными плитами.



Разбитый памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар//Фото: Crimean Tatars

На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 – крымские татары. Однако уже в ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты.

Что известно про 8-9 мая в Украине?В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

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