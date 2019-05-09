У Криму розбили пам'ятник загиблим на війні кримським татарам: фото

У селі Орловка під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

В Орловці пам'ятник героям війни стояв ще з 1960-х років, повідомляє Crimean Tatars у себе на Facebook-сторінці.

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Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них – жодного кримськотатарського.

Тож напередодні 6 травня пам'ятник героям війни оновили за кошти місцевої кримськотатарської громади. Його доповнили двома гранітними плитами.



Розбитий пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар//Фото: Crimean Tatars

На оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні жителів Мамашая, серед яких 57 – кримські татари. Однак уже в ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити.

Що відомо про 8-9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

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