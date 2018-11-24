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      Годовщина Голодомора в Украине: в сети появился трогательный видеоролик

      17 Читати новину українською
      Видео к годовщине Голодомора в Украине
      Видео к годовщине Голодомора в Украине / Кадр из видео

      В субботу, 24 ноября, Украина и мир чествуют память миллионов жертв Голодомора 1932-33 годов. К 85 годовщине Голодомора в сети опубликовали новый социальный видеоролик о чествовании памяти жертв трагедии.

      Видео опубликовал официальный сайт Института национальной памяти Украины.

      Главная идея ролика социальной рекламы к годовщине Голодомора – "Сегодня твое окно не останется пустым".

      Смотрите также: Украинские военные сняли видео к годовщине Голодомора

      Видео сняли Young&Hungry Production при поддержке Министерства информационной политики и при участии Украинского института национальной памяти и Центра исследований освободительного движения.

      Смотрите видео к 85 годовщине Голодомора в Украине:

      Отметим, что 24 ноября по всей Украине проходят скорбные мероприятия, а в 16:00 начнется общенациональная минута молчания с акцией "Зажги свечу памяти". Лозунг национальной информационной кампании к 85 годовщине Голодомора "Мы помним. Мы сильные".

      Добавим, что в 14:30 в Киеве возле Национального мемориала жертв Голодомора начнется панихида. Участие в мероприятиях примут Президент Украины Петр Порошенко, руководство государства, высокие зарубежные гости, руководители украинских церквей, общественность.

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео о главных фактах о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: Новости Украины История Голодомор
      Источник: 24 канал
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