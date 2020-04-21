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      Годовщина президентства Зеленского, исторический обвал цен на нефть– Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 21 апреля – ровно год назад Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Политолог Александр Солонтай оценил достижения и неудачи главы государства за этот год. Пандемия коронавируса привела к стремительному снижению спроса на нефть. Стоимость российской марки Ural упала до -3 доллара за баррель.

      Также в выпуске:

      Американское правительство приняло решение доплачивать нефтяникам за то, чтобы те больше не качали нефть.

      Финансист Сергей Фурса рассказал о том, что будет с российской экономикой при таких ценах на нефть.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Владимир Зеленский Обвал цен на нефть Гуд найт Юкрейн
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