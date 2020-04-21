Годовщина президентства Зеленского, исторический обвал цен на нефть– Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 21 апреля – ровно год назад Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Политолог Александр Солонтай оценил достижения и неудачи главы государства за этот год. Пандемия коронавируса привела к стремительному снижению спроса на нефть. Стоимость российской марки Ural упала до -3 доллара за баррель.

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