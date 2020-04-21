Річниця президентства Зеленського, історичний обвал цін на нафту– Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 21 квітня – рівно рік назад Володимир Зеленський переміг у другому турі президентських виборів. Політолог Олександр Солонтай оцінив здобутки та невдачі очільника держави за цей рік. Пандемія коронавірусу призвела до стрімкого зниження попиту на нафту. Вартість російської марки Ural впала до -3 долари за барель.

Також у випуску: Американський уряд прийняв рішення доплачувати нафтовикам за те, щоб ті більше не качали нафту. Фінансист Сергій Фурса розповів про те, що буде з російською економікою за таких цін на нафту.