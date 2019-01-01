Годовщина убийства Ноздровской: мать правозащитницы назвала вероятного заказчика

1 января 2018 года всю страну потрясло убийство. Вблизи села Демидов под Киевом в водоеме нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Родные сообщили, что 38-летняя женщина исчезла еще 29 декабря.

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Первого, кого заподозрили и задержали – был Юрий Россошанский. Он приходился отцом подозреваемого в смерти сестры Ирины, дело которого вела женщина.

"У нее на левой руке был порез ножом, и еще какой-то палец порезан. За правую руку ее держали, наверное, левой хваталась за ножи, которыми убивали", – сказал отец Ирины Ноздровской Сергей Дуняк.

Волонтеры, во время реконструкций событий по сигналу телефона установили, что Ирина успела выйти из маршрутки в родном Демидове. Домой ей оставалось пройти несколько домов. Однако в родной дом Ирина больше не зашла.

1 января тело женщины нашли на выезде из села, возле реки. Следователи установили, что женщина умерла от ножевых ран, их насчитали аж 17. Подозрение сразу упало на Юрия Россошанского. Ведь он неоднократно угрожал Ирине.



Светлана Ноздровская с сыном

В 2015 году его сын Дмитрий Росошанский, на обочине в этом же селе, насмерть сбил младшую сестру Ирины - 26-летнюю Светлану. Горе-водителя пытались отмазать. Ирина даже уволилась с работы, чтобы заняться делом сестры и доказать вину убийцы. Однако, приговора она не дождалась. Только в октябре этого года суд упрятал Россошанского-сына на 7 лет. А в СИЗО, по подозрению в убийстве старшей сестры находится его отец.

У Светланы остался сын Матвей, которому сейчас семь лет, у Ирины – 19-летняя дочь Анастасия. Внукам радуется бабушка Екатерина, которая хочет наказать виновных. Она убеждена, что 64-летний Россошанский-отец имел сообщников.

Сам Россошанский не мог убить моего ребенка – это все в селе знают. У нее был газовый баллончик. Ему 64 года, с инсультом, пьяный. Разве он мог за три минуты убить,

- заявила мать Ирины Ноздровской Екатерина Дуняк.

Убитая горем мать озвучивает несколько подозрений, в частности говорит, что дочери угрожал нардеп Антон Яценко, с которым она работала долгое время, но их взгляды разошлись во время Революции Достоинства.

Яценко имел бизнес, он руководил им вместе с Александром Януковичем. Когда началось Межигорье, обыски у Пшонки, то пришли и к Яценко в офис, оттуда вывезли большую сумму денег. И он позвонил с угрозами,

– вспомнила Екатерина Дуняк.

Нардеп Яценко такие обвинения называет абсурдом и говорит, что работали с Ириной совсем недолго.

Здесь даже не о чем говорить – это вообще смешно. Был штаб в 2012 году. Там много людей крутилось – на выборах. Так ее плохо помню. Была от "Партии регионов" в окружной избирательной комиссии,

– заявил народный депутат Антон Яценко.

Об угрозах от неизвестных говорит и дочь Ирины. Первые месяцы после убийства матери Анастасии звонили и писали в соцсетях с фейковых страниц.

Я подавала заявления следователям. В ХХІ век очень легко вычислить, какая это страница, откуда, IP-адрес посмотреть, где он проживает. Ничего не было сделано,

- сказала дочь Ирины Ноздровской Анастасия.

Хата же главного подозреваемого в убийстве ее матери на другом конце улицы. В доме живет его жена Ольга, которая заодно является матерью убийцы младшей из сестер.

В общем, по делу ее матери суд по сути должен начаться уже 19 января. И именно присяжные, на которых настоял Россошанский, должны поставить точку в этой истории.

Назначили трех постоянных и двух вспомогательных присяжных, которые будут участвовать вместе с двумя профессиональными судьями. В общем дело в суде уже начинает двигаться. Позиция семьи – они будут просить максимальную меру наказания – пожизненное лишение свободы Россошанского,

- отметил адвокат семьи Ирины Ноздровской Александр Панченко.

Интересно, что мужчина сразу после того, как нашли тело Ирины – признал свою вину. Но буквально через неделю передумал.