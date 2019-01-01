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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Роковини вбивства Ноздровської: мати правозахисниці назвала ймовірного замовника

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      1 січня 2018 року всю країну приголомшило інше вбивство. Поблизу села Демидів під Києвом у водоймі знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської.

      Рідні повідомили, що 38-річна жінка зникла ще 29 грудня.

      Читайте також: Ірина Ноздровська: що відомо про вбиту правозахисницю

      Першого кого запідозрили і затримали – був Юрій Россошанський. Він доводився батьком підозрюваного у смерті сестри Ірини, справу якої вела жінка.

      "У неї на лівій руці був поріз ножем, і ще якийсь палець порізаний.  За праву руку її тримали, напевно, лівою хваталась за ножі, якими її вбивали", – сказав батько Ірини Ноздровської Сергій Дуняк.

      Волонтери, під час реконструкцій подій, по сигналу телефону встановили, Ірина встигла вийти з маршрутки в рідному Демидові. Додому їй залишалося пройти кілька будинків. Однак до рідної хати Ірина більше не зайшла.

      1 січня тіло жінки знайшли на виїзді з села, поблизу річки. Слідчі встановили  жінка померла від ножових ран, їх нарахували аж 17. Підозра відразу впала на Юрія Россошанського. Адже він неодноразово погрожував Ірині.

      Ноздровська вбивство
      Світлана Ноздровська з сином

      У 2015 році його син Дмитро Росошанський, на узбіччі у цьому ж селі, на смерть збив молодшу сестру Ірини – 26-річну Світлану. Горе-кермувальника намагались відмазати. Ірина навіть звільнилась з роботи, щоб зайнятись справою сестри і довести вину вбивці. Однак, вироку вона не дочекалась. Лише у жовтні цього року суд запроторив Россошанського-сина на 7 років. А у СІЗО, за підозрою у вбивство старшої сестри перебуває, його батько.

      У Світлани залишився син Матвій, якому зараз сім років, у Ірини – 19-ти річна донька Анастасія. Внукам радіє бабуся Катерина, яка хоче покарати винних. Вона переконана, що 64-річний Россошанський-батько мав спільників.

      Сам Россошанський не міг вбити мою дитину – це всі в селі знають. У неї був газовий балончик. Йому 64 роки, з інсультом, п'яний. Хіба він міг за три хвилини вбити,
      – заявила матір Ірини Ноздровської Катерина Дуняк.

      Вбита горем матір озвучує кілька підозр, зокрема каже, що донці погрожував нардеп Антон Яценко, з яким вона працювала тривалий час, але їхні погляди розійшлись під час Революції Гідності.

      У Яценка був бізнес, він керував ним разом із Олександром Януковичем. Коли почалося Межигір'я, обшуки у Пшонки, то завітали й до Яценка в офіс, звідти вивезли велику суму грошей. І він подзвонив з погрозами,
      – згадала Катерина Дуняк.

      Нардеп Яценко такі звинувачення називає нісенітницею і каже, що працювали з Іриною зовсім недовго.

      Тут навіть нема про що говорити – це взагалі смішно. Був штаб у 2012 році. Там багато людей крутилось – на виборах. Так її погано пам'ятаю. Була від "Партії регіонів", в окружній виборчій комісії,
      – заявив народний депутат Антон Яценко.

      Про погрози від невідомих говорить і донька Ірини. Перші місяці після вбивства матері - Анастасії дзвонили і писали у соцмережах з фейкових сторінок.

      Я подавала заяви до слідчих. В ХХІ століття дуже легко вичислити, яка це сторінка, звідки, ІР-адресу подивитись, де вона проживає. Нічого не було зроблено,
      – сказала донька Ірини Ноздровської Анастасія.

      Хата ж головного підозрюваного у вбивстві її матері на іншому кінці вулиці. У будинку живе його дружина Ольга , яка заразом є матір'ю вбивці молодшої з сестер.

      Загалом, у справі її матері суд по суті має розпочатись вже 19 січня. І саме присяжні, на яких наполіг Россошанський, мають поставити крапку у цій історії.

      Призначили трьох постійних та двох допоміжних присяжних, які будуть брати участь разом з двома професійними суддями. Загалом справа в суді вже починає рухатись. Позиція сім'ї – вони будуть просити максимальну міру покарання – довічне позбавлення волі Россошанському,
      – зазначив адвокат родини Ірини Ноздровської Олександр Панченко.

      Цікаво, що чоловік одразу після того як знайшли тіло Ірини – визнав свою вину. Але буквально за тиждень передумав.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Ірина Ноздровська Розслідування СБУ
      Джерело: 24 канал
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