Вместе с предыдущим главой Соединенных Штатов комментировать поединок будет его сын Дональд Трамп-младший.
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Трамп 11 сентября будет комментировать бокс
Я люблю хороших бойцов и прекрасные бои. С нетерпением жду субботнего вечера (11 сентября – 24 канал), чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особое событие,
– заявил Трамп.
Будет комментировать он бой между экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом и экс-чемпионом мира в двух дивизионах Эвандером Холифилдом. Поединок состоится 11 сентября в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino.
Годовщина терактов 11 сентября: что известно
- В Соединенных Штатах 11 сентября будут чтить память погибших в результате самого масштабного теракта в истории человечества, который всколыхнул страну 20 лет назад. Тогда погибли 2 977 человек.
- Джо Байден подписал указ, предусматривающий рассекречивание некоторых документов, связанных с трагедией.
- В 2001 году террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, а затем направили их в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, они обвалились. Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона. А пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о других терактах, атаковали угонщиков и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле.
- За атаки ответственна Аль-Каида. Исполнителями были 19 человек, из них 15 – подданные Саудовской Аравии.