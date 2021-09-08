Разом з попереднім главою Сполучених Штатів коментувати поєдинок буде його син Дональд Трамп-молодший.

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Трамп 11 вересня коментуватиме бокс

Я люблю хороших бійців і прекрасні бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора (11 вересня – 24 канал), щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рінгсайді. Ви не захочете пропустити цю особливу подію,

– заявив Трамп.

Коментуватиме він бій між ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом і ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Евандером Холіфілдом. Поєдинок відбудеться 11 вересня в Голлівуді на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

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