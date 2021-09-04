За інформацією видання, розсекретити документи Байдена попросили приблизно 1 800 американців, які постраждали від терористичних атак, зокрема члени сімей жертв, співробітників служб швидкого реагування і тих, хто вижив.

До теми Рідні жертв теракту 11 вересня звернулися до Байдена: просять розсекретити документи

Частину документів про теракт 11 вересня можуть розсекретити

Люди надіслали 2 вересня відповідний лист, для того, аби "один або кілька посадових осіб ФБР не вчинили умисні проступки з наміром знищити або засекретити докази, щоб уникнути їх розкриття". Лист підписали майже 3,5 тисячі людей.

Байден у відповідь нагадав, що коли балотувався в президенти, то взяв на себе зобов'язання забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні атаки на США 11 вересня 2001 року.

У міру наближення 20-ї річниці цього трагічного дня я виконую це зобов'язання,

– запевнив американський президент.

Зокрема, Байден доручив Мін'юсту та іншим відомствам провести огляд розсекречення документів, пов'язаних з розслідуваннями Федерального бюро розслідувань 11 вересня. Генпрокурор має розсекретити документи протягом 6 місяців.

Документи, які планують надати у вільний доступ, можуть показати зв'язки уряду Саудівської Аравії з терористами.

Теракт 11 вересня у США: основне

11 вересня 2001 року у США стався наймасштабніший теракт в історії людства. Його жертвами стали 2 977 людей.

Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines, а тоді спрямували їх у північну та південну вежі комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. У результаті вежі-близнюки обвалилися.

Третій літак викрадачі направили в будівлю Пентагону. А пасажири й команда четвертого авіалайнера, дізнавшись про інші теракти, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи у безлюдному полі.

За атаки відповідальною була Аль-Каїда. Виконавцями були 19 людей, з них 15 – піддані Саудівської Аравії.

Джерело: Вікіпедія