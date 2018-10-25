Голливудский актер Роберт де Ниро рекламирует корейский электромобиль – "тезку" Kia Niro

Известный голливудский актер Роберт де Ниро рекламирует корейский электромобиль Kia в Европе. Не трудно догадаться какой – модель Niro, которая созвучна с его фамилией.

В свои 75 лет актер активно снимается в кино и рекламе.

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В рекламном ролике автомобиля говорится: "Скоро вы будете видеть много этого Ниро и вот таких Ниро". Это первый клип из целой серии, которая поможет продвигать новый электрический кроссовер, который на одной зарядке батареи может проехать 48 км, а европейская премьера модели состоялась только на автошоу в Париже.



Kia Niro

Украинский импортер планирует ввозить такую машину уже в следующем году, но будет ли использовать ролики с Ниро – неизвестно.

О том, как вьетнамский автопроизводитель VinFast дебютировал в Париже с двумя моделями – смотрите в программе.