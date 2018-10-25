Голлівудський актор Роберт де Ніро знявся у рекламі електромобіля-тезки Kia Niro: потішне відео

Відомий голлівудський актор Роберт де Ніро рекламує корейський електромобіль Кіа в Європі. Не важко здогадатися який – модель Niro, яка співзвучна із його прізвищем.

В свої 75 років актор активно знімається у кіно і рекламі.

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В рекламному ролику автомобіля каже: "Скоро ви бачитимете багато цього Ніро і ось таких Ніро". Це перший кліп з цілої серії, яка допоможе просувати новий електричний кросовер, який на одній зарядці батареї може проїхати 48 км, а європейська прем'єра моделі щойно відбулася на автошоу у Парижі.



Kia Niro

Український імпортер планує завозити таку машину вже в наступному році, але чи використовуватиме ролики з Ніро – невідомо.

Реклама Kia Niro з Робертом де Ніро

Про те, як в’єтнамський автовиробник VinFast дебютував у Парижі з двома моделями – дивіться у програмі.