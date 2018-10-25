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      Голлівудський актор Роберт де Ніро знявся у рекламі електромобіля-тезки Kia Niro: потішне відео

      Авто24 233 Читать новость на русском

      Відомий голлівудський актор Роберт де Ніро рекламує корейський електромобіль Кіа в Європі. Не важко здогадатися який – модель Niro, яка співзвучна із його прізвищем.

      В свої 75 років актор активно знімається у кіно і рекламі.

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      В рекламному ролику автомобіля каже: "Скоро ви бачитимете багато цього Ніро і ось таких Ніро". Це перший кліп з цілої серії, яка допоможе просувати новий електричний кросовер, який на одній зарядці батареї може проїхати 48 км, а європейська прем'єра моделі щойно відбулася на автошоу у Парижі.

      kia niro
      Kia Niro

      Український імпортер планує завозити таку машину вже в наступному році, але чи використовуватиме ролики з Ніро – невідомо.

      Реклама Kia Niro з Робертом де Ніро

      Про те, як в’єтнамський автовиробник VinFast дебютував у Парижі з двома моделями – дивіться у програмі.

      Теги: Авто Голлівуд Авто24
      Джерело: 24 канал
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