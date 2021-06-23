Эта организация работает в рамках ООН. Дэвид Бизли, ее исполнительный директор, назвал страны, где ситуация самая плохая.

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Риск возникновения голода мирового масштаба: в каких странах ситуация критическая

Исполнительный директор "Всемирной продовольственной программы" (ВПП) Дэвид Бизли сообщил, что есть как минимум 4 страны, "где условия близки к голоду".

Под угрозой – 584 миллиона человек в:

Эфиопии.

Южном Судане.

Йемене.

Мадагаскаре.

Тем временем 41 миллион человек буквально находятся на грани голода,

– заверил Бизли.

По его словам, данные могут быть неточными, но нет смысла "спорить о цифрах до конца жизни, когда людям сейчас нужна наша помощь". К тому же ситуацию осложняет эпидемия COVID-19.

Обратите внимание: ВПП работает в рамках Организации Объединенных Наций, однако финансируют ее полностью благодаря добровольным пожертвованиям. Голод угрожает 43 странам, и чтобы противостоять ему - нужны как минимум 6 миллиардов долларов. "Нам нужны деньги, и нужны уже", – сказал по этому поводу Дэвид Бизли.