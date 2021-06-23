Ця організація працює у рамках ООН. Девід Бізлі, її виконавчий директор, назвав країни, де ситуація найгірша.

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Ризик виникнення голоду світового масштабу: у яких країнах ситуація критична

Виконавчий директор "Всесвітньої продовольчої програми" (ВПП) Девід Бізлі повідомив, що є щонайменше 4 країни, "де умови близькі до голоду".

Під загрозою – 584 мільйони людей у:

  • Ефіопії.
  • Південному Судані.
  • Ємені.
  • Мадагаскарі.

Тим часом 41 мільйон людей буквально перебувають на межі голоду,
– запевнив Бізлі.

За його словами, дані можуть бути неточними, але немає сенсу "сперечатися про цифри до скону, коли людям зараз потрібна наша допомога". До того ж ситуацію ускладнює пандемія COVID-19.

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