Третий грузинский президент отказывается от еды более 30 дней. Однако продолжает из тюремной камеры поддерживать связь со своими сторонниками, соратниками и коллегами.

Читайте также Больно на него смотреть, похудел на 20 килограммов, – Ясько о состоянии Саакашвили

Следовательно, он передал через "слугу народа" Александра Ковальчука сообщение в провластную политсилу. В свою очередь нардеп подтвердил плохое состояние Саакашвили и призвал подписать обращение по этому поводу.

Денисова призвала оказать помощь Саакашвили

Людмила Денисова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Обмудсмен поднимала тему состояния здоровья третьего грузинского президента, который голодает 32 день.

Призвала грузинские власти оказать ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права – права на жизнь,

– добавила она.

Задержание Саакашвили: коротко

Утром 1 октября Саакашвили обнародовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Личный врач сказал, что политика необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Обратите внимание! Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.

Текст публикации Александра Качуры:

Александр Ковальчук зачитал обращение Михеила Саакашвили к фракции "Слуга народа", переданное ему в тюрьме.

Ковальчук подтвердил плохое состояние здоровья Михеила и призвал народных депутатов подписать обращение по этому поводу.