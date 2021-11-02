Третій грузинський президент відмовляється від їжі понад 30 днів. Однак продовжує з тюремної камери підтримувати зв'язок зі своїми прихильниками, соратниками та колегами.

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Відтак, він передав через "слугу народу" Олександра Ковальчука повідомлення до провладної політсили. Своєю чергою нардеп підтвердив поганий стан Саакашвілі та закликав підписати зверненя з цього приводу.

Денісова закликала надати допомогу Саакашвілі

Людмила Денісова провела зустріч з надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі. Обмудсменка піднімала тему стану здоров'я третього грузинського президента, який голодує 32 день.

Закликала грузинську владу надати йому належну медичну допомогу та зробити все можливе задля додержання основоположного права – права на життя,

– додала вона.

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відео, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що експрезидент прибув до країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар сказав, що політику необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.

Текст публікації Олександра Качури:

Олександр Ковальчук зачитав звернення Міхеіла Саакашвілі до фракції "Слуга Народу", передане йому у в'язниці.

Ковальчук підтвердив поганий стан здоров'я Міхеіла та закликав народних депутатів підписати звернення із цього приводу.