Оккупанты вырвали роллеты, выбили окна и грабили все, что могли. А после себя оставили просто ужасный беспорядок.
Важно Начинаем период возвращения к мирной жизни, – Монастырский в Буче
Буча. Дома местных жителей разграблены мародерами,
– написал Денис Казанский.
Во дворе валяется разный мусор: российские сухпайки, одежда оккупантов, канистры и просто много всякого хлама. Журналист отметил, что они украли курицу и приготовили ее. Также были бутылки из-под пива.
Не повезло и автомобилю, который стоял во дворе. Там тоже огромное количество мусора. А возле дома бегают несколько голодных домашних котов, которые явно пережили стресс.
Что оккупанты сделали с милым домом: смотрите видео
Напомним, Буча понемногу возвращается к мирной жизни. Однако власти пока просят жителей не возвращаться домой. В городе много взрывоопасных предметов, которые сейчас ликвидируют. Это займет некоторое время.