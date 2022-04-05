Окупанти вирвали ролети, вибили вікна і грабували все, що могли. А після себе залишили просто жахливий безлад.

Важливо Починаємо період повернення до мирного життя, – Монастирський у Бучі

Буча. Домівки місцевих жителі розграбовані мародерами, – написав Денис Казанський.

На подвір’ї валяється різне сміття: російські сухпайки, одяг окупантів, каністри й просто багато всякого мотлоху. Журналіст зауважив, що вони вкрали курку й приготували її. Також були пляшки з-під пива.

Не пощастило й автомобілю, який стояв на подвір’ї. Там теж величезна кількість сміття. А поблизу будинку бігають кілька голодних домашніх котів, які явно пережили стрес.

Що окупанти зробили з милим будиночком: дивіться відео

Нагадаємо, Буча потрошки повертається до мирного життя. Однак влада поки просить жителів не повертатися додому. В місті багато вибухонебезпечних предметів, які зараз ліквідовують. Це займе певний час.