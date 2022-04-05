Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зранку 5 квітня відвідав звільнену Бучу. Він розповів, що тепер у місті повертають життя за конкретною послідовністю.

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Як Бучу очищають після окупантів

Спершу територію потрібно розмінувати. Адже в Бучі щодня знаходять тисячі вибухонебезпечних предметів;

далі відбувається робота з тілами загиблих;

потім вже фіксація воєнних злочинів, які вчинила російська армія.

І тільки після цього у місто буде безпечно повертатися.



У Бучі щодня знаходять тисячі мін / Фото МВС України

Де окупанти залишили міни

За словами Монастирського, лише за 4 квітня у Бучі рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. Мовиться про нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки. Їх, до речі, знаходять навіть у квартирах та будинках. Зокрема тих, де була українська символіка або документи військовослужбовців.

Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування,

– розповів Монастирський.

Він додав, що навіть волонтери звертаються до рятувальників і поліцейських й пропонують допомогу з розміновування територій.



Бучу очищають після рашистів / Фото МВС України

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