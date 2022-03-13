Орки гребли все, как дикие

Из-за санкций Запада в России скоро будет ничего есть. Более того, россияне ничего не смогут себе позволить, ведь страна на пороге дефолта.

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Поэтому оккупанты пользуются последней возможностью нормально пожить. В отличие от России в Украине работают все соцсети.

Кроме того, в нашей стране большой ассортимент продуктов. Поэтому орки пытаются ухватить что-нибудь съедобное в Украине.

В частности, российские оккупанты ограбили один из магазинов сети "Наша Ряба". Орки гребли все как дикие.

Орки грабят магазин "Наша Ряба" / Скриншот

Оно и не удивительно, ведь новости о невыплате зарплаты до них должны были уже дойти.

Смотрите видео, как орки грабят "Нашу Рябу"

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