Орки гребли все, мов дикі

Через санкції Заходу в Росії скоро буде нічого їсти. Більше того, росіяни нічого не зможуть собі дозволити, адже країна на порозі дефолту.

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Тому окупанти користуються останньою можливістю нормально пожити. На відміну від Росії, в Україні працюють всі соцмережі.

Окрім того, у нашій країні є великий асортимент продуктів. Тому орки намагаються вхопити щось їстівне в Україні.

Зокрема, російські окупанти пограбували один з магазинів мережі "Наша Ряба". Орки гребли все, мов дикі.



Орки грабують магазин "Наша Ряба" / Скриншот

Воно й не дивно, адже новини про невиплату зарплати до них мали вже дійти.

Дивіться відео, як орки грабують "Нашу Рябу"

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