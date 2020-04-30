Голодные бунты, поджоги и столкновения с армией: Ливан охватили масштабные протесты – фото

В Ливане из-за пандемии коронавируса и карантина усилился экономический кризис – обострилась проблема дефолта, безработица, а цены на основные продукты выросли до 60%. Поэтому возмущенные ливанцы вышли на протесты и заявляют, что коронавирус их пугает значительно меньше, чем голодная смерть. 28 апреля военные застрелили одного активиста, поэтому ситуация в стране только ухудшилась.

Экономическая ситуация в Ливане была сложной и до начала пандемии коронавируса, однако последняя только ухудшила положение населения. Возмущенные люди вышли на протесты в начале недели с требованием к властям защитить их социальные права и выплатить компенсации за убытки, которые они понесли из-за карантина, пишет издание Aljazeera.

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28 апреля во Триполи во время масштабных ночных столкновений военные убили одного из участников протеста – 16-летний мужчина получил пулевое ранение. После этого протесты вспыхнули с новой силой.

Армия Ливана уже заявила, что сожалеет об инциденте и начала расследование обстоятельств смерти протестующего. Несмотря на это, военные называют демонстрантов "нарушителями" и отмечают, что "не потерпят никого, кто будет нарушать безопасность и стабильность в стране".

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В среду, 29 апреля, активисты начали поджигать банки и военную технику, бросали в военных коктейли Молотова и выкрикивали, что голодны. Протестующие отмечают, что коронавирус их пугает значительно меньше, чем голодная смерть.

Для контроля ситуации на улицы Ливана вышли дополнительные войска, однако это лишь привело к усилению насилия. Военные применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ, а те в ответ бросали камни и бутылки с бензином.

В результате столкновений по меньшей мере 80 правоохранителей получили ранения, из них 50 – в Триполи. Также демонстранты подожгли и разграбили 12 банков.

A protester in Lebanon was shot and killed in demonstrations over its economic crisis, after soldiers fired live rounds. His family blamed the army.



Lebanon's currency is collapsing and thousands are protesting, some attacking banks: "My salary buys me 2 cartons of milk." pic.twitter.com/OYIehMNdyA — AJ+ (@ajplus) April 28, 2020

"Проблема в том, что у нас комбинированный кризис, между существенным экономическим кризисом и кризисом COVID-19. К сожалению, с проблемой коронавируса ситуация ухудшается", - отметил министр соцполитики Ливана Рамзи Мушарраф.

В то же время министр экономики Рауль Нэми рассказал, что цены в стране выросли на 55%, а половина населения сейчас живет за чертой бедности.

Протесты в Ливане: видео

Demonstration in #Tripoli sowie in mehreren Städten im #Libanon. Die Libanesen gehen zum dritten Mal in Folge auf die Straße. Mehrere Banken sind bereits niedergebrannt.#LebanonProtests #Lebanon #Libanpic.twitter.com/cgOuRgrJlE — BlxckMosquito #Systemrelevant (@BlxckMosquito) April 29, 2020

Протестующие бросают коктейли Молотова в банки в Ливане: видео​