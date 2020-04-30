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      Голодные бунты, поджоги и столкновения с армией: Ливан охватили масштабные протесты – фото

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      Столкновения в Ливане
      Столкновения в Ливане / Фото с Twitter

      В Ливане из-за пандемии коронавируса и карантина усилился экономический кризис – обострилась проблема дефолта, безработица, а цены на основные продукты выросли до 60%. Поэтому возмущенные ливанцы вышли на протесты и заявляют, что коронавирус их пугает значительно меньше, чем голодная смерть. 28 апреля военные застрелили одного активиста, поэтому ситуация в стране только ухудшилась.

      Экономическая ситуация в Ливане была сложной и до начала пандемии коронавируса, однако последняя только ухудшила положение населения. Возмущенные люди вышли на протесты в начале недели с требованием к властям защитить их социальные права и выплатить компенсации за убытки, которые они понесли из-за карантина, пишет издание Aljazeera.

      Интересно Протесты в Гонконге возобновились, несмотря на карантин: фото и видео

      28 апреля во Триполи во время масштабных ночных столкновений военные убили одного из участников протеста – 16-летний мужчина получил пулевое ранение. После этого протесты вспыхнули с новой силой.

      Армия Ливана уже заявила, что сожалеет об инциденте и начала расследование обстоятельств смерти протестующего. Несмотря на это, военные называют демонстрантов "нарушителями" и отмечают, что "не потерпят никого, кто будет нарушать безопасность и стабильность в стране".

      Масштабные протесты вспыхнули в Ливане: фото из твиттера, CNN

      В среду, 29 апреля, активисты начали поджигать банки и военную технику, бросали в военных коктейли Молотова и выкрикивали, что голодны. Протестующие отмечают, что коронавирус их пугает значительно меньше, чем голодная смерть.

      Для контроля ситуации на улицы Ливана вышли дополнительные войска, однако это лишь привело к усилению насилия. Военные применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ, а те в ответ бросали камни и бутылки с бензином.

      В результате столкновений по меньшей мере 80 правоохранителей получили ранения, из них 50 – в Триполи. Также демонстранты подожгли и разграбили 12 банков.

       

      "Проблема в том, что у нас комбинированный кризис, между существенным экономическим кризисом и кризисом COVID-19. К сожалению, с проблемой коронавируса ситуация ухудшается", - отметил министр соцполитики Ливана Рамзи Мушарраф.

      В то же время министр экономики Рауль Нэми рассказал, что цены в стране выросли на 55%, а половина населения сейчас живет за чертой бедности.

      Протесты в Ливане: видео

       

      Протестующие бросают коктейли Молотова в банки в Ливане: видео​

       

       

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус COVID-19 столкновения Протесты Жертвы Ливан Новости политики
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