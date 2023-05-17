За резолюцию проголосовали 327 из 343 французских сенаторов. Только 16 высказались против.

Раньше Мир объединяется в восстановлении справедливости: Франция также признала Голодомор геноцидом

Авторы резолюции подчеркнули, что Голодомор должен быть признан геноцидом, учитывая его масштаб и цель. Украинскую нацию хотели истребить.

Это признание имеет целью провозгласить непреклонную преданность Франции уважению человеческого достоинства, выразить поддержку украинскому народу и предотвратить продолжение подобных действий.

– отмечают они.

Обнародование зверств и страданий украинцев поможет предотвратить повторение этих трагедий.

Реакция Зеленского и о.

Президент Владимир Зеленский приветствовал историческое решение Сената о признании Голодомора геноцидом. Он поблагодарил всех сенаторов, которые инициировали и поддержали резолюцию, поскольку это восстановление исторической справедливости.

Очередной важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти миллионов убитых голодом украинцев,

– написал Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также поблагодарил французский Сенат. Он отметил, что это историческое голосование. Такие преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты.