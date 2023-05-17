За резолюцію проголосували 327 із 343 французьких сенаторів. Лише 16 висловились проти.

Раніше Світ єднається у відновленні справедливості: Франція також визнала Голодомор геноцидом

Автори резолюції наголосили, що Голодомор має бути визнаний геноцидом, зважаючи на його масштаб та мету. Українську націю хотіли винищити.

Це визнання має на меті проголосити непохитну відданість Франції повазі до людської гідності, висловити підтримку українському народові та запобігти продовженню подібних дій,

– зазначають вони.

Оприлюднення звірств і страждань українців допоможе запобігти повторенню цих трагедій.

Реакція Зеленського та Кулеби

Президент Володимир Зеленський привітав історичне рішення Сенату щодо визнання Голодомору геноцидом. Він подякував усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію, оскільки це відновлення історичної справедливості.

Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців,

– написав Зеленський.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба також подякував французькому Сенату. Він зазначив, що це історичне голосування.Такі злочини ніколи не повинні повторитися і ніколи не повинні бути забуті.