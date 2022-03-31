Люди требуют от оккупантов вернуть мэра и других украденных жителей.
Важно Город Голая Пристань на Херсонщине окружен, в нем много российских военных
Оккупанты похищают людей
На территории Голой Пристани российские оккупанты похитили 8 человек. Среди них городской глава и староста:
- мэр Александр Бабич,
- староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк,
- гражданин Короп,
- гражданин Дворный,
- гражданин Кононов,
- гражданин Чеботарь,
- гражданин Торопов,
- гражданин Пащенко.
Херсонщина находится под временной оккупацией около месяца. Однако жители региона держатся и почти каждый день выходят на митинги против захватчиков.
Кстати – В Херсоне планируют фейковый митинг завезенных поклонников российских оккупантов: