Люди вимагають від окупантів повернути мера та інших вкрадених жителів.

Важливо Місто Гола Пристань на Херсонщині оточене, у ньому багато російських військових

Окупанти викрадають людей

На території Голої Пристані російські окупанти викрали 8 людей. Серед них міський голова та староста:

мер Олександр Бабич,

староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк,

громадянин Короп,

громадянин Дворний,

громадянин Кононов,

громадянин Чоботар,

громадянин Торопов,

громадянин Пащенко.

Херсонщина перебуває під тимчасовою окупацією близько місяця. Однак жителі регіону тримаються й майже щодня виходять на мітинги проти загарбників.

До речі – У Херсоні планують фейковий мітинг завезених прихильників російських окупантів: