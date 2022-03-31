Люди вимагають від окупантів повернути мера та інших вкрадених жителів.

Важливо Місто Гола Пристань на Херсонщині оточене, у ньому багато російських військових

Окупанти викрадають людей

На території Голої Пристані російські окупанти викрали 8 людей. Серед них міський голова та староста:

  • мер Олександр Бабич,
  • староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк,
  • громадянин Короп,
  • громадянин Дворний,
  • громадянин Кононов,
  • громадянин Чоботар,
  • громадянин Торопов,
  • громадянин Пащенко.

Херсонщина перебуває під тимчасовою окупацією близько місяця. Однак жителі регіону тримаються й майже щодня виходять на мітинги проти загарбників.

До речі – У Херсоні планують фейковий мітинг завезених прихильників російських окупантів: