Люди вимагають від окупантів повернути мера та інших вкрадених жителів.
Важливо Місто Гола Пристань на Херсонщині оточене, у ньому багато російських військових
Окупанти викрадають людей
На території Голої Пристані російські окупанти викрали 8 людей. Серед них міський голова та староста:
- мер Олександр Бабич,
- староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк,
- громадянин Короп,
- громадянин Дворний,
- громадянин Кононов,
- громадянин Чоботар,
- громадянин Торопов,
- громадянин Пащенко.
Херсонщина перебуває під тимчасовою окупацією близько місяця. Однак жителі регіону тримаються й майже щодня виходять на мітинги проти загарбників.
До речі – У Херсоні планують фейковий мітинг завезених прихильників російських окупантів: