Голос Америки: 16 штатов Америки остановили ослабление карантина из-за новых вспышек COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 июня – более 41 тысячи новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в США за минувшие сутки. 16 американских штатов временно остановили ослабление карантина. В то же время из-за новых вспышек ЕС не позволил американцам с 1 июля путешествовать в Европу.
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