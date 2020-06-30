В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 июня – более 41 тысячи новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в США за минувшие сутки. 16 американских штатов временно остановили ослабление карантина. В то же время из-за новых вспышек ЕС не позволил американцам с 1 июля путешествовать в Европу.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В Китае утвердили закон о национальной безопасности. В США рассказали, сколько будет стоить лечение больных COVID-19, применяя специальный препарат.