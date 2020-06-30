У свіжому випуску "Голосу Америки" за 30 червня – понад 41 тисячу нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували у США за минулу добу. 16 американських штатів тимчасово зупинили послаблення карантину. Водночас через нові спалахи ЄС не дозволив американцям з 1 липня подорожувати до Європи.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У Китаї затвердили закон про національну безпеку. У США розповіли, скільки коштуватиме лікування хворих на COVID-19, застосовуючи спеціальний препарат.