В свежем выпуске программы "Голос Америки" за 9 июля – компания Amazon согласилась выплатить почти 135 тысяч долларов штрафа за нарушение санкционного режима США в Крыму, Иране и Сирии за 2011 – 2018 годы.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про готовність Києва до можливої нової ескалації, переговори з Москвою та відносини із США. Кількість нових випадків зараження COVID-19 у США продовжує зростати. Майже 62 тисячі нових інфікованих зареєстрували у країні за минулу добу.