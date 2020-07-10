У свіжому випуску програми "Голос Америки" за 9 липня – компанія Amazon погодилась сплатити майже 135 тисяч доларів штрафу за порушення санкційного режиму США в Криму, Ірані та Сирії за 2011 – 2018 роки.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про готовність Києва до можливої нової ескалації, переговори з Москвою та відносини із США. Кількість нових випадків зараження COVID-19 у США продовжує зростати. Майже 62 тисячі нових інфікованих зареєстрували у країні за минулу добу.