В свежем выпуске "Голоса Америки" за 10 августа – Трамп подписал серию исполнительных приказов, которые помогут американцам справиться с финансовыми последствиями пандемии COVID-19. В частности, есть приказ о выделении 400 дополнительных долларов в неделю американцам, которые получают пособие по безработице.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Тысячи людей вышли на протесты на улице Бейрута. В Беларуси вспыхнули протесты из-за несправедливых президентских выборов. Количество случаев инфицирования в США пересекло отметку 5 миллионов.