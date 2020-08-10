У свіжому випуску "Голосу Америки" за 10 серпня – Трамп підписав серію виконавчих наказів, які допоможуть американцям впоратися з фінансовими наслідками пандемії COVID-19. Зокрема, є наказ про виділення 400 додаткових доларів на тиждень американцям, які отримують допомогу з безробіття.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Тисячі людей вийшли на протести на вулиці Бейрута. У Білорусі спалахнули протести через несправедливі президентські вибори. Кількість випадків інфікування у США перетнула позначку 5 мільйонів.