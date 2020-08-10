Голос Америки: Американцям допомагатимуть впоратись з фінансовими наслідками через COVID-19
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 10 серпня – Трамп підписав серію виконавчих наказів, які допоможуть американцям впоратися з фінансовими наслідками пандемії COVID-19. Зокрема, є наказ про виділення 400 додаткових доларів на тиждень американцям, які отримують допомогу з безробіття.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
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