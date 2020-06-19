В свежем выпуске "Голоса Америки" – Джо Байден, фактически единственный кандидат от демократов на президентских выборах в США, прокомментировал действия президента Трампа по преодолению COVID-19. Он назвал их "почти преступными". Зато консервативные круги выражают опасения, что план, который предлагает Байден, откроет двери расширению роли центральной власти в системе медицинской опеки.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Внешние игроки, в том числе и Россия, меняют тактики влияния, но не прекращают попыток вмешаться в избирательные процессы в США. Об этом накануне шла речь на слушаниях в Конгрессе.