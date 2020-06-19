У свіжому випуску "Голосу Америки" – Джо Байден, який фактично є єдиним кандидатом від демократів на президентських виборах у США, прокоментував дії президента Трампа з подолання пандемії COVID-19. Він назвав їх "майже злочинними". Водночас консервативні кола висловлюють побоювання, що план, який пропонує Байден, відкриє двері розширенню ролі центральної влади у системі медичної опіки.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Зовнішні гравці, зокрема і Росія, змінюють тактики впливу, але не припиняють спроб втрутитися у виборчі процеси у США. Про це напередодні йшлося на слуханнях у Конгресі.