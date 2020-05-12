Голос Америки: В Белом доме предложили сократить финансирование на сдерживание агрессии РФ

В свежем выпуске "Голоса Америки" – группа конгрессменов раскритиковала план Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии, чтобы перенаправить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Сотрудников Белого Дома обязали носить маски, на прошлой неделе там обнаружили два случая COVID-19.

Американская и немецкая компании объявили о начале одного из самых перспективных испытаний вакцины. Участие принимают студенты американских медвузов.

Конгресс США вернулся к активной работе. В Палате представителей зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому наложить новые санкции на режим Путина из-за нарушения прав человека и преследования активистов. Документ призывает Россию освободить политических заключенных, включая украинских граждан.