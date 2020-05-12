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Голос Америки: У Білому домі запропонували скоротити фінансування на стримування агресії РФ

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У свіжому випуску "Голосу Америки" – група конгресменів розкритикувала план Білого дому скоротити фінансування ініціативи щодо стримування російської агресії, аби перенаправити кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі

Працівників Білого Дому зобов'язали носити маски, минулого тижня там виявили два випадки COVID-19. 

Американська та німецька компанії оголосили про початок одного з найбільш перспективних випробувань вакцини. Участь беруть студенти американських медвишів.

Конгрес США повернувся до активної роботи. У Палаті представників зареєстрували резолюцію з закликом до Білого дому накласти нові санкції на режим Путіна за порушення прав людини та переслідування активістів. Документ закликає Росію звільнити політичних в'язнів, включно з українськими громадянами. 

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Україна – Росія Голос Америки
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