Голос Америки: У Білому домі запропонували скоротити фінансування на стримування агресії РФ

У свіжому випуску "Голосу Америки" – група конгресменів розкритикувала план Білого дому скоротити фінансування ініціативи щодо стримування російської агресії, аби перенаправити кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Працівників Білого Дому зобов'язали носити маски, минулого тижня там виявили два випадки COVID-19.

Американська та німецька компанії оголосили про початок одного з найбільш перспективних випробувань вакцини. Участь беруть студенти американських медвишів.

Конгрес США повернувся до активної роботи. У Палаті представників зареєстрували резолюцію з закликом до Білого дому накласти нові санкції на режим Путіна за порушення прав людини та переслідування активістів. Документ закликає Росію звільнити політичних в'язнів, включно з українськими громадянами.