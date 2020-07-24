В свежем выпуске "Голос Америки" за 24 июля – количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в США пересекло 4 миллиона. От недуга умерли более 144 тысяч человек. Темпы распространения болезни продолжают расти в 38 штатах и на 2 территориях. Накануне в стране зафиксировали наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии.

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