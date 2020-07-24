У свіжому випуску "Голос Америки" за 24 липня – кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у США перетнула 4 мільйони. Від недуги померли понад 144 тисячі людей. Темпи поширення хвороби продовжують зростати у 38 штатах і на 2 територіях. Напередодні в країни зафіксували найбільшу кількість госпіталізацій від початку пандемії.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Дональд Трамп скасував частину з'їзду Республіканської партії, яка мала пройти у Джексонвіллі, штат Флорида. Напередодні у штаті зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19. Посол США в ОБСЄ привітав повідомлення про те, що Тристороння контактна група узгодила додаткові заходи з дотримання режиму припинення вогню на сході України. 94-річна волонтерка у США шиє захисні маски усім охочим. У такий спосіб жінка допомагає вберегти країну від пандемії коронавірусу.