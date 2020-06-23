В свежем выпуске "Голоса Америки" за 23 июня – бывший морской пехотинец США Пол Уилан, который был осужден в России к 16 годам заключения за шпионаж, не будет подавать апелляцию и надеется на быстрый обмен шпионами США и РФ. Уилена могут обменять на Виктора Бута, осужденного за нелегальную торговлю оружием, и на Константина Ярошенко, осужденного за наркоторговлю.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Трамп подписал указ до конца 2020 года приостановить выдачу миграционных и рабочих виз иностранцам. Американские волонтеры Корпуса Мира, которые вынуждены были немедленно эвакуироваться из Украины из-за пандемии, мечтают снова вернуться.