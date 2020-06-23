У свіжому випуску "Голосу Америки" за 23 червня – колишній морський піхотинець США Пол Вілан, якого було засуджено в Росії до 16 років ув'язнення за шпигунство, не буде подавати апеляцію і сподівається на швидкий обмін шпигунами США та РФ. Вілена можуть обміняти на Віктора Бута, засудженого за нелегальну торгівлю зброєю, та на Костянтина Ярошенка, засудженого за наркоторгівлю.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Трамп підписав указ до кінця 2020 року призупинити видачу міграційних та робочих віз іноземцям. Американські волонтери Корпусу Миру, які вимушені були негайно евакуюватися з України через пандемію, мріють знову повернутися.