В свежем выпуске "Голоса Америки" за 3 августа – детский фонд ООН ЮНИСЕФ обратился к донорам с призывом собрать 23 миллиона долларов на преодоление пандемии COVID-19 и помощи детям в Украине. Среди прочего ЮНИСЕФ предостерег, что из-за карантинных ограничений во многих областях не выполняются плановые программы вакцинации детей.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса, которая отличается от той, которая была в марте и апреле 2020 года. Инфекция стала более распространенной, как в городах, так и в сельской местности. Американская компания "Майкрсофт" изучает возможность купить популярную социальную сеть" ТикТок", которая принадлежит китайской компании. Тропический шторм пронесся на выходных вдоль восточного побережья Флориды.