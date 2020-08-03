У свіжому випуску "Голосу Америки" за 3 серпня – дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ звернувся до донорів із закликом зібрати 23 мільйони доларів на подолання пандемії COVID-19 та допомоги дітям в Україні. Серед іншого ЮНІСЕФ застеріг, що через карантинні обмеження в багатьох областях не виконуються планові програми вакцинації дітей.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: США вступили в нову фазу епідемії коронавірусу, яка відрізняється від тієї, яка була в березні та квітні 2020 року. Інфекція стала поширенішою, як в містах, так і в сільській місцевості. Американська компанія "Майкрсофт" вивчає можливість купити популярну соціальну мережу "ТікТок", яка належить китайській компанії. Тропічний шторм пронісся вихідними вздовж східного узбережжя Флориди.