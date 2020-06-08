В свежем выпуске "Голоса Америки" за 8 июня – демократы в Конгрессе США обнародовали законопроект, который наложит ограничения на применение чрезмерной силы полицейскими по всей стране. Он запретит приемы удушения и ограничит возможность полиции осуществлять несанкционированные обыски. Этот документ может стать крупнейшим в истории вмешательством конгресса в регулирование работы полицеських.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Протесты в Вашингтоне и других городах США требуют провести комплексные реформы полиции. Дональд Трамп выводит из Вашингтона подразделения Национальной гвардии. В Нидерландах завершилось судебное заседание по делу сбития МН17 на Донбассе. Заседание началось 8 июня и длилось 7 часов.