Голос Америки: В Конгресс США внесли законопроект, который ограничит полномочия полиции
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 8 июня – демократы в Конгрессе США обнародовали законопроект, который наложит ограничения на применение чрезмерной силы полицейскими по всей стране. Он запретит приемы удушения и ограничит возможность полиции осуществлять несанкционированные обыски. Этот документ может стать крупнейшим в истории вмешательством конгресса в регулирование работы полицеських.
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