У свіжому випуску "Голосу Америки" за 8 червня – демократи у Конгресі США оприлюднили законопроєкт, який накладе обмеження на застосування надмірної сили поліцейськими по всій країні. Він заборонить прийоми задушення та обмежить можливість поліції здійснювати несанкціоновані обшуки. Цей документ може стати найбільшим в історії втручанням конгресу у регулювання роботи поліцеських.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Протести у Вашингтоні та інших містах США вимагають провести комплексні реформи поліції. Дональд Трамп виводить з Вашингтона підрозділи Національної гвардії. У Нідерландах завершилося судове засідання у справі збиття МН17 на Донбасі. Засідання почалося 8 червня і тривало 7 годин.