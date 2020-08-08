В свежем выпуске "Голоса Америки" 7 августа – госсекретарь США Майк Помпео посетит Польшу в рамках своего европейского турне. Его визит в эту страну связан с передислокацией американских войск, которые были расположены в Германии.

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